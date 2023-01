Grugliasco, al borgo Pineta arrivano 60 nuovi alberi dopo il taglio di fine anno

Quando una triste, ma inevitabile, scelta si trasforma in un'opportunità. È proprio il caso di dirlo per quanto riguarda la situazione del parco Pineta, delimitato dalle vie Da Vinci e Olmetto, all'interno del quartiere Borgo Nuovo. I Pinus Strobus presenti ormai da molti anni, infatti, sono giunti a fine ciclo vitale. Dall'ultima analisi VTA (Visual tree assessment – valutazione visiva della stabilità dell'albero) eseguita da un agronomo incaricato dal Servizio Aree Verdi del Comune, risultano quasi tutti secchi, anche a causa dei cambiamenti climatici e della siccità estiva, o irrimediabilmente compromessi. In questo stato, le piante non consentono di garantire le condizioni di sicurezza per la corretta fruizione del parco da parte dei cittadini, a causa dei rischi di schianto o ribaltamento, come si legge nella relazione finale dell'agronomo: «(...) la situazione, in generale, risulta molto problematica e fortemente compromessa, poco compatibile con una completa ed estesa fruizione da parte del pubblico senza eccessivi rischi e pericoli che possono derivare dalla presenza degli alberi. È necessario, quindi, provvedere a una profonda riqualificazione del verde arboreo presente che, inevitabilmente, porta all'abbattimento di numerosi alberi». Il mantenimento di quelli non completamente secchi, che, tuttavia avrebbero vita residua molto breve, in una situazione di “esemplari isolati”, comporterebbe un aumento del rischio di ribaltamento, in quanto esposti maggiormente all'azione del vento.