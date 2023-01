La Reale Mutua inizia nel modo migliore il 2023: vittoria casalinga contro Juvi Cremona

Grande vittoria per la Reale Mutua Basket Torino che nella sua prima partita del nuovo anno vince sul parquet amico del Pala Gianni Asti contro la Juvi Cremona con il punteggio di 96-83. Cinque uomini in doppia cifra per coach Ciani con i migliori realizzatori che sono stati Ron Jackson e capitan De Vico, entrambi autori di 18 punti.

Reati apre la partita con la tripla, imitato da Allen per il 6-0 Juvi, ma capitan De Vico schiaccia il primo canestro della Reale Mutua per il 6-2 dopo 2’ di gioco. Si iscrive alla partita anche Jackson che mette la tripla del -2 gialloblù (10-8). Vencato segna da tre punti e Torino va per la prima volta in vantaggio (14-13 a 3’ dalla fine del primo quarto). Ancora Allen segna per Cremona, che torna in vantaggio sul 19-18. Il primo quarto si chiude sul 22-20 in favore della Juvi.

Il secondo periodo parte con il canestro di Douvier da una parte e quello di Poser dall’altra con il gap che resta invariato (24-22). Si sblocca però anche Pepe che mette la tripla del +1 Reale Mutua (25-24). Jackson segna la sua quarta tripla di serata e Torino va sul +3 (31-28 dopo 2’30” di gioco). Poser schiaccia su assist di Schina ed i gialloblù vanno in vantaggio di due possessi (36-30). Reati segna da tre punti e la Juvi torna in parità (36-36), con Nasello sorpassa (38-36) e la panchina torinese ferma la partita con il time-out. Mayfield segna in penetrazione per il nuovo +3 gialloblù (41-38 a 3’30” dall’intervallo lungo). Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 50-44 in favore della Reale Mutua.

Il secondo tempo si apre con cinque punti in fila per la Juvi, ma capitan De Vico ne segna altrettanti per ristabilire il gap (55-49). La Reale Mutua trova la doppia cifra di vantaggio grazie a Jackson (61-51 dopo 4’ di terzo quarto). Vencato serve Guariglia per la schiacciata e Torino va sul +15 (66-51). Torna a segnare Cremona grazie ad Allen, ma De Vico segna la tripla del +18 (71-53 a 4’ dall’ultima pausa). Vencato segna quattro punti consecutivi ed i ragazzi di coach Ciani vanno sul +19 (79-60). Si va all’ultima pausa sul 79-63 per Torino.

L’ultimo quarto viene inaugurato dal canestro di Allen da una parte e della tripla di Pepe dall’altra (82-65). Ancora Pepe segna in contropiede e Torino ritocca il massimo vantaggio di serata (86-65). Prova a reagire la Juvi che con la schiacciata di Douvier torna sul -16 (86-70 a metà ultimo periodo). Ancora Douvier appoggia a canestro (88-77) e coach Ciani decide di parlarci su chiamando time-out. Dopo la sospensione Taflaj trova la tripla del nuovo +14 Torino (91-77). Nell’ultimo minuto spazio anche per i giovani Fea e Dalle Ave: Torino inizia il 2023 battendo la Juvi Cremona 96-83.

“Abbiamo giocato una partita che sicuramente è stata l’espressione di quello che ci aspettavamo - commenta il coach, Franco Ciani -. Sapevamo che, dovendo riprendere il ritmo dopo la pausa, non saremmo stati brillanti all’inizio, mentre Cremona ha bisogno di giocare fin da subito con ritmo e aggressività. Una volta migliorato l’aspetto difensivo ci siamo sciolti anche offensivamente, giocando con rapidità, in contropiede, facendo un buon lavoro specialmente nella seconda metà di gara. La difesa ha sbloccato l’attacco, questa è stata la chiave che ci ha permesso poi di vincere”.

Reale Mutua Basket Torino - Ferraroni Juvi Cremona 96-83 (20-22, 50-44, 79-63)

Reale Mutua Torino: Mayfield 6, Fea 3, Vencato 13, Taflaj 7, Schina, Jackson JR. 18, Poser 6, Guariglia 14, De Vico 18, Dalle Ave, Pepe 11. All.: Franco Ciani.

Ferraroni Juvi Cremona: Roberto 2, Milvanovikj NE, Fanti NE, Nasello 12, Reati 12, Boni NE, Beghini NE, Boglio 5, Giulietti 5, Vincini 2, Allen 31, Douvier 14. All.: Alessandro Crotti.