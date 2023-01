Basket, c’è l'Assigeco Piacenza sulla strada della Reale Mutua

Dopo la vittoria nella prima partita dell’anno, torna a giocare in trasferta la Reale Mutua Torino che domenica, palla a due alle ore 18, è attesa al PalaBanca per affrontare l’Assigeco Piacenza, nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A2.

GLI AVVERSARI - La squadra allenata da coach Stefano Salieri sta attraversando uno splendido momento di forma: è infatti reduce da cinque vittorie consecutive, che l’hanno porta ad occupare il quinto posto in classifica (proprio alle spalle della Reale Mutua), con un record di 8 vittorie e 6 sconfitte.

Miglior realizzatore dei piacentini è l’americano Kameron McGusty, che segna 20.2 punti di media. Tra gli italiani, il migliore è Gherardo Sabatini che mette a referto 12.4 punti e 7.6 assist a partita.

Franco Ciani (Allenatore): “La partita di domenica è una sfida ad altissimo grado di difficoltà come conferma la classifica, nel senso che questa gara dà a noi la possibilità di allungare sulla quinta e a Piacenza dà l’occasione di diventare quarta. È chiaro che nel momento in cui c’è in ballo uno scontro diretto, che potrà valere potenzialmente anche nella seconda fase, il significato della gara va un po’ oltre la normale assegnazione dei due punti. Abbiamo ancora vivo il ricordo di come siamo riusciti a strappare a Piacenza la partita di andata, dopo che loro hanno tenuto per trentacinque minuti in mano le redini della gara e quindi siamo consapevoli delle difficoltà. Ovviamente per entrambe le squadre questa partita arriva dopo appena quattro giorni dopo quella precedente e sicuramente ci sarebbe stato bisogno di più tempo per prepararla al meglio, ma sarà sicuramente una battaglia dal punto di vista tecnico-tattico, senza dimenticare il peso specifico dell’incontro”.

Celis Taflaj (Ala Basket Torino): “Giochiamo contro una squadra in grande forma che viene da cinque vittorie consecutive. Sappiamo quanto è importante per noi dare continuità al buon lavoro fatto in palestra e portare a casa i 2 punti, che sono importantissimi per restare nella parte alta della classifica”.

INFO UTILI – Si gioca domenica 8 gennaio, con palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Andrea Masi, Alberto Morassutti e Christian Mottola. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.