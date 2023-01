Volley A1/F: La Wash4green Pinerolo riprende la strada verso la salvezza

La salvezza è a due punti e la Wash4green Pinerolo ha un intero girone per conquistarla. Domenica 8 gennaio riparte il suo campionato, in casa, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, alle 17, con la terza forza di A1 femminile: Vero Volley Milano, che prima portava Monza nel nome. Ed è proprio da Monza che era partita l’avventura delle ‘pinelle’, con un set strappato a Sylla e compagne.

Le vittorie con Macerata e Casalmaggiore hanno schiodato Pinerolo dall’ultima posizione in classifica, a svantaggio proprio di Macerata, ora per rimanere in A1 serve il sorpasso anche su Perugia, che ha un solo punto in più (7).