Caso Cospito, l’appello di giuristi e intellettuali al ministro Nordio contro il 41 Bis: “Sta morendo”

Togliere Alfredo Cospito, leader anarchico, dal regime di carcere duro. Dal 41 Bis, per non farlo morire. E’ questa la richiesta avanzata tramite una raccolta firme, sottoscritta al momento da 38 firme tra giuristi ed intellettuali, fatta avere al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Tra le firme si segnalano quelle di Massimo Cacciari, filosofo, Don Ciotti e tanti altri ex magistrati come Gherardo Colombo, ex pm di Mani Pulite, o del presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza

In carcere a Sassari, condannato a 20 anni per aver promosso e diretto la Federazione Anarchica Informale, Cospito è al 41 bis con esclusione di ogni possibilità di corrispondenza, diminuzione dell'aria a due ore trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri e riduzione della socialità a una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti.

Dal 20 ottobre scorso Cospito ha iniziato uno sciopero della fame “che si protrae tuttora con perdita di 35 chilogrammi di peso e preoccupante calo di potassio, necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari tra cui il cuore".

Oltre alla preoccupazione per lo stato di salute, i petitori segnalano al ministro alcune anomalie del caso Cospito. Una tra tutte "la frequente sproporzione tra i fatti commessi e le pene inflitte. Ma oggi "l'urgenza è quella di salvare una vita e di non rendersi corresponsabili, anche con il silenzio, di una morte evitabile”.

Di qui l'appello all' Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia e al Governo "perché escano dall'indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta di Cospito e facciano un gesto di umanità e di coraggio. È un passo necessario- sottolineano i firmatari- per salvare una vita e per avviare un cambiamento della drammatica situazione che attraversano il carcere e chi è in esso rinchiuso”.