Dramma in zona Crocetta, auto si ribalta e abbatte un palo: morta una donna

Tragedia questa notte a Torino, in zona Crocetta, dove una donna ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto tra corso Luigi Einaudi e via Cassini. Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata, buttando giù un semaforo. La passeggera della vettura è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.