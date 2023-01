I Puma tedeschi sono in panne

Che i Puma, veicoli corazzati di fabbricazione tedesca, presentassero delle problematiche da risolvere era già risaputo negli ambienti militari. Sviluppati in dieci anni e dal costo di 17 milioni di euro l’uno, diciotto esemplari di Puma si sono guastati nel corso di un’esercitazione a metà dicembre, generando un piccolo scandalo al Ministero della Difesa di Berlino come riporta il sito Strumenti Politici .

Sommandosi ad altre difficoltà riscontrate dalle Forze armate tedesche, come l’attuale carenza di munizioni, le accuse rivolte alla ministra Christine Lambrecht sono giunte al livello di richiesta di dimissioni presentata dall’opposizione e di gogna pubblica da parte dei media. In un video postato sui suoi social, infatti, la ministra parlava del conflitto ucraino mentre dietro di lei la gente festeggiava sparando i botti di capodanno. Questa scena è stata denunciata dalla stampa e dagli avversari politici come inopportuna e priva di serietà. La ministra si è scusata anche per quanto riguarda i Puma, di cui ha ammesso i problemi tecnici, come la scarsa visibilità alla guida, la torretta difettosa e l’elettronica troppo delicata. Nelle manovre di qualche settimana fa un veicolo aveva persino preso fuoco, costringendo tutti i soldati ad abbandonarlo. È chiaro che nelle condizioni invernali e territoriali dell’Ucraina questi carri sarebbero inutilizzabili e la notizia della loro impasse ha ulteriormente scontentato Zelensky, che da tempo chiede alla Germania nuovi armamenti. Il cancelliere Scholz però temporeggia, schermandosi dietro l’analogo rifiuto di Washington. Finché gli americani non mandano nuovi carri, non lo faranno nemmeno i tedeschi. Ma l’intento di Berlino è chiaro: evitare di farsi coinvolgere in uno scontro frontale con Mosca.