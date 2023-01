Nichelino, le casette dell'acqua verranno tutte rimosse e sostituite

Il primo passo è stato nei giorni scorsi la rimozione della casetta dell’acqua in via Gozzano: guasta da tempo e spesso finita nel mirino dei vandali, dopo tante segnalazioni di disservizio è stata portata via da tecnici e dipendenti del Comune di Nichelino.

Presto sostituite tutte le casette dell'acqua

La vice sindaca Carmen Bonino, però, ha annunciato che questo è solo il primo passo di una operazione che porterà a rimuovere e sostituire tutti i punti acqua della Città, perché vittime di problemi e disservizi, oltre che delle attenzioni poco 'speciali' di chi si diverte a rovinare e vandalizzare le cose, come è successo proprio nella notte di capodanno con l'albero di Natale posizionato di fronte al Municipio.

Sistemati da tempo uno in ogni quartiere per permettere a tutti di riempire bottiglie con acqua naturale (gratis) o gasata (a pagamento) i punti di erogazione saranno presto rimossi. Una scelta diventata necessaria, visto che alcune strutture erano guaste da tempo.

La vice sindaca Bonino: "Servizio prezioso"

D'altra parte, non ha senso tenere in piedi casette dell'acqua filtrata che spesso vengono segnalate per il loro disservizio, in un periodo nel quale riempire le bottiglie d’acqua è ormai un comportamento abitudinario soprattutto da parte di chi vuole risparmiare qualche euro sulla spesa.

"Stiamo lavorando con l’ufficio ambiente sul bando per sostituire le casette dell'acqua e riprendere il loro prezioso servizio", ha spiegato la vice sindaca Bonino. L'auspicio è che le nuove strutture non vengano subito rotte o rovinate, vista la loro indubbia utilità sociale.