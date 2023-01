Emozione allo Stadium, Pessotto ricorda Vialli: “Siamo qui in tanti, non ti dimenticheremo mai”

Lo stadio al buio, le parole dell’ex compagno di squadra e tanti applausi. È toccato a Gianluca Pessotto ricordare Gianluca Vialli, davanti a tutto l’Allianz Stadium prima di Juventus-Udinese.

Pessotto ha letto un messaggio per il compagno scomparso ieri a Londra, dopo la lotta contro il tumore al Pancreas: "Siamo sicuri che stasera sei qui, da qualche parte, in mezzo a noi: siamo venuti in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene come dal primo minuto".

Immancabile, in un cerchio di centrocampo illuminato dentro lo stadio buio, il ricordo dei bei momenti vissuti da Pessotto con Vialli: "Sei stato una guida, compagno di spogliatoio e vittorie, capitano, amico. Nessuno potrò scordare la tua ironia, la classe e il carisma, oltre alla tenacia e nessuno scorderà le emozioni che hai regalato con giocate e gol”.

“Ciao capitano, fai buon viaggio. Ti vogliamo bene" ha concluso Pessotto, tra gli applausi scroscianti di uno stadio esaurito. In curva e fuori dall’impianto esposti striscioni per commemorare il capitano entrato nel cuore di tutti i tifosi bianconeri.

Nella stessa occasione è stato ricordato anche Tino Castano, scomparso il giorno prima di Vialli.