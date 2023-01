Incidente tra camper e auto sulla Torino-Aosta: due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 11 sull'A5 Torino-Aosta, all'altezza dello svincolo di Pavone, in direzione Torino. Due i veicoli coinvolti, un'auto e un camper. Le cause sono in fase di accertamento, sul posto è intervenuta la polizia stradale. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Ivrea. Non si registrano problematiche alla circolazione.