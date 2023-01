Museo del Cinema, un Natale da sogno alla Mole: +45% di presenze durante le vacanze

“È un risultato straordinario, che segna il tempo della riconquista degli spazi culturali e della necessità di ritrovare la cultura nella sua accezione più ampia del termine - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. Non possiamo dire di esserci lasciato tutto alle spalle, vista la situazione mondiale attuale, ma sicuramente stiamo guardando avanti. Per il 2023 il museo ha in programma una serie di iniziative per un’offerta culturale sempre più interessante e coinvolgente, in grado di soddisfare il pubblico di tutte le età. Ora che i musei sono tornati a essere centri di aggregazione formativa e culturale, è tempo che si guardi ai cinema, a riempire le sale e a riscoprire la magia del grande schermo”.