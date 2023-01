Volley A1 femminile: Vero Volley Milano non lascia scampo alla Wash4green Pinerolo

La Wash4green Pinerolo si presenta in campo dopo la sosta di fine anno con il Vero Volley Milano, in casa al Pala Bus Company Villafranca Piemonte. Una partita dove le pinerolesi giocano a fiammate e le avversarie tengono in panchina giocatrici come Silla e Orro, ciononostante portano a casa il bottino pieno, con uno 0-3.

Nel primo set, dopo una partenza appaiata (6-6), Milano prende il largo con Davyskiba al servizio e arriva al +4 (6-10). Il vantaggio cresce sino al 12-18, poi Pinerolo, spinta da Zago e Grajber recupera punti, arrivando al -2 (17-19). Pesano però due errori al servizio di Akrari e Prandi, con le avversarie che chiudono 22-25.

Nel secondo parziale, le ‘pinelle’ partono forte, arrivando sul 5-1. Ma pian piano Milano recupera di nuovo terreno e si rivela nuovamente decisivo il turno di battuta di Davyskiba, che porta il Vero Volley a +2 (8-10) e segnerà anche lo strappo decisivo nel finale del set, che si chiude 21-25 per un pasticcio in difesa nel campo delle padrone di casa.

Il terzo set vede Milano ripartire avanti 5-2, Pinerolo riagguanta il pareggio sull’8-8 e tiene testa alle rivali per qualche scambio, poi Stysiak e compagne riprendono a macinare punti e chiudono il parziale nuovamente con il punteggio di 21-25.