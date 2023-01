Asia Argento, protagonista al Cinema Massimo per presentare la rassegna a lei dedicata

Dopo la grande mostra dedicata al padre, è ora Asia Argento protagonista a Torino al Museo del Cinema con una mini rassegna dei suoi film, dal 10 al 14 gennaio.

L'attrice sarà presente al Cinema Massimo il 10 gennaio alle ore 20.30 per introdurre il suo film "Incompresa" insieme a Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo.

Oltre che attrice di successo e personaggio televisivo, è una regista dallo sguardo visionario e molto personale. Esordisce dietro alla macchina da presa nel 1994, con l’episodio Prospettive, inserito nel film collettivo De Generazione, musicato dalla musicista e poetessa statunitense Erzsebet Beck. Dirige poi il video musicale La tua lingua sul mio cuore dei Royalize, presentato al Festival di Locarno del 1999. Nel 2000 realizza il suo primo lungometraggio, Scarlet Diva, con la madre Daria Nicolodi.

Nel 2001 dirige il videoclip di L'assenzio (The Power of Nothing) per i Bluvertigo, seguito, tra gli altri, dal controverso videoclip s(AINT) di Marilyn Manson. Del 2004 è il film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, nel quale compaiono attori di fama internazionale del calibro di Peter Fonda, Winona Ryder e Michael Pitt. Nel 2014 torna dietro la macchina da presa per dirigere Charlotte Gainsbourg e Gabriel Garko nel film Incompresa, che viene candidato a quattro Nastri d'argento.

Il programma

Incompresa

(Italia/Francia 2014, 103’, DCP, col.)

1984. Aria, nove anni, vive con i genitori e due sorellastre: Lucrezia, figlia del padre, e Donatina, figlia della madre. Papà è un attore famoso, mamma una celebre pianista, in continuo litigio fra loro. Quando i genitori si separano, lei fa la spola fra la casa materna e quella paterna. E anche il suo innamoramento per un coetaneo che la ignora, così come la sua amicizia con una compagna di scuola, si rivelano esperienze mortificanti.

Mar 10, h. 20.30 – Il film è introdotto da Asia Argento, Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo

Ingannevole è il cuore più di ogni cosa

(Italia/Usa 2004, 97’, 35mm, col., v.o. sott. it.)

Sarah è una donna particolarmente squilibrata e violenta. Un giorno le viene affidato suo figlio Jeremiah, un bambino di sei anni che era stato adottato da una brava famiglia. Con lei conosce la droga e l’instabilità, guardandola passare da una relazione all’altra, fino a quando la donna non si sposa con un uomo e parte per la luna di miele ad Atlantic City, lasciando il bambino solo a casa per qualche giorno. A tornare dal viaggio di nozze, però, è solo il marito.

Mer 11, h. 20.30

Scarlet Diva

(Italia 2000, 91’, 35mm, col.)

Anna Battista è un'attrice di grande successo, ammirata e assediata dai fan. La sua professione la trascina dalla solitudine del suo vuoto appartamento romano a convulse apparizioni pubbliche, cerimonie di premiazione, provini, interviste, avventure erotiche. Anna, però, resta in sostanza sola e inquieta perché quello che è il suo vero amore, un cantante da cui aspetta un bambino, vive in Australia.

Sab 14, h. 18.30