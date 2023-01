Da Off Topic, al via le matinée "Piano solo"

"Piano Solo" è la nuova rassegna musicale di OFF TOPIC nata in collaborazione con la consulta studenti del Conservatorio "G.Verdi" di Torino.

Nato alla corte di Cosimo III De’ Medici nel 1698 come clavicembalo che poteva suonare piano ma anche forte, criticato da Bach e amato visceralmente da Mozart per le infinite possibilità espressive, protagonista dell’epoca romantica, il pianoforte è senza ombra di dubbio quello strumento che - come scriveva in Novecento Alessandro Baricco - rende infinito l’essere umano.

OFF TOPIC ha voluto sul palco del bistrò proprio un pianoforte e attorno al signor strumento costruisce la sua rassegna "Piano Solo" .

È così che sabato 14 gennaio alle ore 12 prende il via il primo di cinque appuntamenti musicali che porteranno sul palchetto del Bistrò di OFF TOPIC il jazz di Chet Baker ma anche i capolavori di Debussy e di Ravel, passando per Art Blakey e Liszt. Un appuntamento al mese, una matinée che porta nel contemporaneo anche il mondo classico per far scoprire al pubblico le tante vite che la musica può avere tramite un solo e unico strumento: il pianoforte.

Per il primo appuntamento in programma sabato 14 gennaio è protagonista la giovane pianista Chiara Nicora in un concerto-lezione dedicato ai pianisti dei Jazz Messengers, storica formazione be-bop. Il repertorio è composto da composizioni originali di Horace Silver, Bobby Timmons e Cedar Walton, pianisti che hanno fatto scuola nello swing, nel be-bop e nel soul jazz.