Riparte la stagione concertistica al Folkclub: primo appuntamento con Steve Wynn

Il FolkClub, baluardo e fortino della miglior musica d’autore, del jazz e del folk contemporanei, dei progetti speciali e delle presentazioni dei dischi di tanti affezionati personaggi della creazione italiana e internazionale, con la direzione artistica e organizzativa di Paolo Lucà, è tornato finalmente alla “normalità”. Superate le restrizioni e le norme di prevenzione alla diffusione della pandemia le affluenze sono piano piano tornate alla normalità, incontrando la grande voglia di musica del pubblico di appassionati del piccolo tempio della musica di Via Perrone. I concerti autunnali hanno così registrato ottimi accessi con un terzo degli appuntamenti in programma al sold-out.



La seconda parte della stagione, con ben venti appuntamenti in programma dal 13 gennaio al 12 maggio, promette allora di superare le promesse della prima: saranno tante le date uniche, i ritorni prestigiosi e le folgoranti novità, con tante proposte al femminile.

Fra le altre sorprese, a fine febbraio, inorgoglisce la presentazione torinese di un documentario originale sulla storia del FolkClub.



Il nuovo anno si apre il 13 gennaio con il ritorno di una delle figure più rilevanti della scena musicale mondiale degli anni ’80: Steve Wynn, già al FolkClub nel 2015. Con i suoi Dream Syndicate, insieme ad altri gruppi come i REM o i Replacements, ha di fatto inventato la scena indie rock americana. Cantautore di prima grandezza, Wynn si esibirà in solo, accompagnando la sua voce con la chitarra elettrica, per un indimenticabile e intimo viaggio nel rock senza tempo nella tradizione semplice ma profonda di Lou Reed, Neil Young e John Lennon post-Beatles.