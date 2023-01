Una notte alla Reggia di Venaria con Royal Events

Sabato 14 gennaio Royal Events ritorna alla Reggia di Venaria per celebrare insieme il nuovo anno con il primo evento della stagione.

Con Una notte alla Reggia di Venaria sarà possibile perdersi tra le meravigliose sale della Reggia e scoprire alcune tra le più alte espressioni del barocco universale, come la Galleria Grande e il Rondò Alfieriano. Il tutto dalle 18 alle 24, grazie ad un’esclusiva apertura serale della residenza reale sabauda patrimonio UNESCO.

