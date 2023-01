Assicurazione Auto: conviene davvero installare la scatola nera?

Il mondo dell’assicurazione auto è assolutamente cambiato in questi anni: possiamo dire che si è evoluto a una velocità crescente fino ad assumere le innovazioni tecniche come fondamentali per il rilancio del settore.

Questo assunto nasce dalla tecnologia e dalle sue possibilità, ma anche da necessità oggettive che portano a una richiesta del consumatore il quale, ora più di prima, diventa un soggetto attivo del contratto assicurativo e non solo un mero fruitore pagante.

La domanda crescente di sicurezza, di trasparenza e di chiarezza da parte di chi, oggi, sottoscrive un’ assicurazione auto richiede delle condizioni contrattuali chiare e semplici ma anche un surplus di sicurezza riguardante il suo veicolo.

Per questo motivo ConTe.it ha lanciato una campagna di successo riguardo all'installazione di un ausilio tecnologico sempre più richiesto all’interno del veicolo: parliamo della scatola nera, anche detta Dispositivo Satellitare.

Un motivo importante per installare questo apparecchio riguarda l'eliminazione pressoché totale di contestazioni possibili circa la dinamica di sinistri o eventi avversi.

In tal modo si evitano ricostruzioni confuse e si limitano situazioni foriere di contenziosi con altri utenti o col dealer assicurativo della controparte, nel caso in cui si verifichi un sinistro.

Per questa primaria ragione, unitamente alle direttive più recenti della UE, chi si interfaccia sul portale ConTe.it può aderire ad un contratto che preveda il servizio di installazione della scatola nera all’interno della propria auto.

Dopo le direttive summenzionate lo Stato italiano ha fatto la sua parte con un piano legislativo mirante alla graduale introduzione della scatola nera, dapprima con incentivi (è infatti previsto per legge uno sconto sull’RC quando si installa un Dispositivo Satellitare) e poi con un vero e proprio obbligo.

Vediamo in che modo.

La data del 6 luglio 2022 vede l'obbligo di installazione della scatola nera di serie per le auto di nuova omologazione; successivamente, dal 7 luglio 2024, sarà obbligatoria l'installazione dell'apparecchio sulle auto di nuova immatricolazione.

Nel 2029 sarà il turno dei mezzi pesanti.

Al contempo il Regolamento Ue 2019/2144 ha introdotto il concetto di nuovi mezzi di controllo della guida ai fini di una maggiore sicurezza stradale, si tratta di sistemi elettronici di nuova generazione miranti alla prevenzione di comportamenti a rischio: l'adattamento intelligente della velocità, l'avviso avanzato di distrazione del conducente e, persino, uno strumento chiamato alcolock.

Relativamente alla scatola nera ConTe.it ha elaborato una offerta di garanzia accessoria per il cliente chiamata ConTe SAT: si tratta di una offerta che prevede l'installazione di un Dispositivo Satellitare di serie sul veicolo.

Questo apparecchio registra i parametri relativi agli incidenti fissando le informazioni raccolte nel lasso di tempo intercorrente il prima ed il dopo il sinistro stradale.

ConTe.it, all’installazione del Dispositivo, fornisce gli sconti sull’RC previsti da normativa e altre condizioni contrattuali particolari:

● Sconto fino al 25% sull’importo della RC Auto obbligatoria.

● Sconto fino al 20% sulle garanzie Furto e Incendio, Kasko e Collisione.

● Carroattrezzi 24 ore su 24 in caso d’incidente.

● Assistenza Stradale post collisioni e urti che mettano a rischio la sicurezza del guidatore

● Servizio di ricerca e ritrovamento del veicolo rubato.

Per tutto ciò bisogna solamente andare sul portale ConTe.it e visionare le informazioni relative.