Paura a Moncalieri, il vento piega un grosso albero in viale del Parco

Il forte vento che da ieri sferza Torino e la provincia ha creato momenti di paura in viale del Parco a Moncalieri, dove Vigili del fuoco e Polizia locale sono intervenuti nel pomeriggio per un tronco d’albero che si è piegato pericolosamente sulla strada.

Strada temporaneamente chiusa

La via che porta verso la collina è stata momentaneamente chiusa, ma per fortuna la pianta non è crollata e non ci sono state conseguenze per le auto di passaggio o i pedoni. Infine i pompieri hanno rimosso a posto la situazione e l'allarme è rientrato.