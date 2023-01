Alle OGR torna Moving Bodies: una due giorni di residenza della danza contemporanea

Sabato 14 e domenica 15 gennaio, presso le OGR Torino di Corso Castelfidaro 22, sarà possibile vivere gratuitamente le fasi preparatorie di uno spettacolo di danza contemporanea.



Nel weekend le OGR aprono le porte del Binario 2 per una residenza di danza condivisa con il pubblico così da svelare come si possa, tra prove, scambi e connessioni dare vita a uno spettacolo: in presenza, il coreografo Raphael Bianco, i danzatori e il collettivo Kokoschka Revival.



A un anno dal primo appuntamento con la rassegna OGR Moving Bodies iniziata con lo spettacolo Leonardo Da Vinci – Anatomie spirituali, la Compagnia EgriBiancoDanza torna alle OGR con la residenza creativa e il making of della pièce EartHeart – il cuore della terra.



Dopo una prima fase esperienziale, e una performativa e musicale, nel Binario 2 delle OGR Torino prenderà forma lo spettacolo che debutterà come prima assoluta il 2 giugno 2023 al Teatro Il Maggiore di Verbania, nell’ambito del Cross Festival.



Al centro della performance l’integrazione tra la struttura coreografica e la forte componente scenografica e tecnologica grazie all’utilizzo di strumenti come sound design e video mapping, in un viaggio alla scoperta della relazione tra natura e corpo umano.