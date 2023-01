Kermesse di poesia, fotografia e musica al Mercato Centrale

Giovedì 12 gennaio alle ore 20,30, kermesse di poesia, fotografia, musica e voce del collettivo artistico I Viandanti d’Arte al Mercato Centrale.

Una performance gratuita dedicata al tema del viaggio.

I quattro artisti torinesi -Gabriella Mancini, Marco Cullari, Gianfranco Montalto e Barbara Campanella- propongono un’inedita sinfonia piena di fascino, un mix eclettico e curioso di personalità variegate e coese. Ognuno di loro restituisce, nella sua rispettiva forma d’arte – poesia, fotografia musica e recitazione - una visione distinta eppure perfettamente sincronizzata, ispirata al tema del viaggio.

“L’unione di talenti – dichiarano i Viandanti d’Arte – permette di realizzare progetti che superano le capacità del singolo. Il collettivo per noi è sinonimo di intensità, gioia, creatività. Il nostro viaggio è metafora della vita con le sue cadute e le sue risalite, i suoi incontri speciali e le sue speranze.; chi si ferma in ascolto, a recuperare un pezzo di vita, un ricordo, una manciata di dolcezza o di malinconia insieme a noi coglie momenti di personali 'istantanee' dove riscoprire, nel tutto artistico, la Bellezza di lasciarsi cullare dal vento che ci risuona dentro. Viaggiare, e quindi vivere, significa percepire la differenza come ricchezza, apertura all'altro”.

L’ingresso è gratuito, info e prenotazioni: viandantinarte@gmail.com