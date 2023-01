Marcella Beccaria è la vice direttrice del Castello di Rivoli

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ha la sua nuova vice direttrice. E' Marcella Beccaria e a lei è affidato anche il ruolo di Responsabile del CRRI – Centro di Ricerca Castello di Rivoli.

Beccaria manterrà infine il ruolo di Capo Curatore e Curatore delle Collezioni assunto dal 2012.

Biografia

Storica dell’arte, curatrice e autrice, Marcella Beccaria ha collaborato con il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea dal 1998, dove è stata Curatore dal 2000 e Capo Curatore e Curatore delle Collezioni dal 2012. È Vice Presidente di AMACI e Professore presso NABA, Milano. Laureata in Storia della critica d’arte presso l’Università di Torino, ha conseguito la Specializzazione in Storia dell’arte e Studi museali presso la Graduate School of Arts and Science, Boston University. Ha iniziato il percorso di curatore negli Stati Uniti, al Museum of Fine Arts e a The Institute of Contemporary Art, Boston. Al Castello di Rivoli ha contribuito a sviluppare la collezione, curato numerose mostre e relativi cataloghi.