Salone del Libro: stallo sulla scelta del nuovo direttore post Lagioia

E' ancora stallo sul futuro direttore del Salone del Libro. Il Comitato Direttivo ha ricevuto ben 53 curriculum, arrivati in risposta alla manifestazione di interesse, ma tarda a scegliere un nome. "Ci stiamo lavorando" è la dichiarazione tranchant annunciata nella conferenza stampa di oggi pomeriggio.

Ancora nulla sul chi sarà a prendere le redini della condizione del salone del libro dopo l’esperienza di Nicola LaGioia. Una decisione che doveva essere annunciata in un primo momento entro la fine dell'anno, ma che ora è slittata a maggio 2023.

Ma a quanto emerso pare che il Comitato Direttivo stia solo adesso analizzato il cospicuo numero di curricula ricevuti. Uno stallo che sembra dovuto anche "pressioni" politiche e a divergenze di opinioni, notizia che però il Comitato smentisce con forza. "Gli enti pubblici e i soggetti privati stanno lavorando in piena sintonia per individuare la figura più adatta ad assumere la direzione editoriale del Salone 2024-2026" precisano.

Dagli scrittori Giuseppe Culicchia a Paolo Giordano, passando dalla direttrice del Circolo dei Lettori, Elena Loewenthal, all’intellettuale e storico Gianni Oliva, fino al Premio Campiello, Alessandro Baricco: sono tanti i nomi fatti durante gli ultimi mesi, ma che non avendo presentato spontaneamente una candidatura, non sono (ancora) stati contemplati dal Comitato Direttivo composto da Giulio Biino (Coordinatore del Comitato direttivo, Presidente Fondazione Circolo dei lettori), Marco Pautasso (Segretario Generale Salone Internazionale del Libro di Torino), Vittoria Poggio (Assessora alla Cultura, Regione Piemonte), Rosanna Purchia (Assessora alla Cultura, Città di Torino) e, in rappresentanza di Associazione Torino, la Città del Libro, Silvio Viale, Piero Crocenzi e Francesca Mancini.

Attenzione però: la manifestazione di interesse, a cui hanno risposto i 53 auto-candidati, non è vincolante né ostativa per il Comitato Direttivo: vuol dire che volendo è libero di nominare un direttore anche fuori da quella rosa di nomi. E, se le divergenze interne tra i membri non saranno appianate, la soluzione sarà proprio quella: proporre il posto a un esterno.

"Preferiamo al momento non parlare esplicitamente di nomi - spiega Giulio Biino - ma posso assicurare che al momento nessuno del Comitato ha parlato con persone che non abbiano presentato la manifestazione di interesse, quindi i nomi usciti sui giornali sono solo ipotesi fantasiose. Il nostro obiettivo è individuare un profilo autorevole, che sia riconosciuto e di riferimento per gli editori e apprezzato dalla filiera del libro"".

Nei giorni scorsi si era addirittura palesata la possibilità di chiedere un prolungamento a Lagioia, il quale deve terminare come da contratto il suo mandato con l’edizione 2023 del Salone e come confermato dalle sue parole nella conferenza finale del Salone: “Dopo sette anni è giusto affidare la guida a qualcun altro”. Una carica che Lagioia detiene in effetti dal 2017 e che ha portato il Salone del Libro a nuovi record e a superare diverse difficoltà come quella legata al Covid. Tra gli obiettivi più importanti raggiunti quello del record di ingressi post pandemia raggiunto nel 2022: 168 mila visitatori in quattro giorni.