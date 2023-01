Tra fiori e edicole votive: il progetto Floràlia illumina Recontemporary

I giovani artisti Fortuna De Nardo e Lorenzo Peluffo sono i protagonisti della nuova mostra personale da Recontemporary, curata dall'associazione Ghёddo.

Un'esposizione immersiva che nasce nell'ambito di Novissimi+, la prima edizione del bando TO.BE dedicato alla crescita professionale di artistə emergenti, provenienti da un percorso di formazione presso l’Accademia Albertina di Torino e si inserisce in un programma più ampio di mostre che prevede la collaborazione tra artistə e spazi d’arte contemporanea del territorio torinese.

Titolo evocativo della mostra è "Floràlia" che tra ispirazione dai ‘giochi floreali’ celebrati nell’antica Roma in onore della dea Flora. Si tratta di un'opera site-specifc composta da suoni e luci a led daalle coinvolgenti tonalità del blu e del rosa. Nata dalla partnership con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino è un’unica installazione multimediale, concepita a corollario di un’indagine estetica ed etnografica sul tema dell’edicola votiva portata avanti nell'ultimo anno e mezzo dai due giovani artisti.

"La nostra collaborazione è nata dopo che ci siamo conosciuti in Accademia - raccontano - frequentando lo stesso corso di studi, Nuove tecnologie dell’arte. Nel corso di questo ultimo anno abbiamo lavorato a installazioni, molte di queste su opere site specific, che avevano come focus quello delle edicole votive. Un lavoro che si è evoluto ed è culminato in questo spazio ma la ricerca".

Un progetto che è iniziato proprio fotografando immagini iconogracihe delle edicole votive sul territori campani. Un tema legato alla spiritualità ma non solo. "Le edicole votive ci interessavano prima di tutto in relazione con i materiali che usiamo che sono la luce e il suono. A questi abbiamo poi associato i fiori, come elemento concreto nell’allestimento".

"Le edicole si prestano bene a lavorare con la luce soprattutto. Ci incuriosiva a livello iconografico, soprattutto quelle del sud hanno una conformazione spesso molto diversa da quelle di qua, con contenuti che spesso vanno al di là della religione".

Un luogo intimo che non è solo fede, ma anche spiritualità personale.

"Per questo abbiamo realizzato un'icona più astratta, data dalla luce e dei flash di colore. Abbiamo presentato cinque schermi che proiettano una luce blu vibrante, cinque schermi che di fatto non rappresentano necessariamente qualcosa di concreto".

La collaborazione tra i due è stata concretizzata dall'associazione Ghёddo che si occupa proprio della promozione dei giovani artisti facendo rete con le gallerie locali. "Fortuna De Nardo e Lorenzo Peluffo - spiegano dall'associazione - si sono distinti fin da subito per serietà e impegno. Il loro lavoro ci ha colpiti dal primo istante. Nonostante la giovane collaborazione (lavorano insieme dal 2021) la loro ricerca è decisamente matura. E' una miscela di estetica, erudizione e intensità poetica che ha colpito anche il team di Recontemporary (composto da Iole Pellion di Persano, Giulia Turcati, Camilla Ferrero, Costanza Hardouin, Silvia Pennetta) che ha saputo cogliere la proposta e valorizzarla al meglio. Pensiamo che il loro progetto ricalchi le aspettative degli artisti e questo, per noi, è l’obiettivo più importante. Grazie al prezioso confronto con il team di Recontemporary, abbiamo potuto realizzare una mostra coerente con la loro ricerca. Lo spazio si presta molto: le vetrate giocano un ruolo importante, permettendo ai passanti di avere un assaggio della mostra dall’esterno. Il pubblico si troverà davanti a un'installazione multisensoriale e immersiva. Capace di unire con un solo gesto l’elemento naturale e con quello digitale".

Una collaborazione che proseguirà in futuro. "Vorremmo trovare degli spazi che sono adatti al progetto. Rispetto ad altri lavori, questo è un altro formato e ha una dimensione ambientale, ci piacerebbe portarla avanti al di là del tema della spiritualità e delle edicole, in base allo spazio che andrà a occupare".

La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio.