Tribute to count basie con la cfm big band

La CFM Big Band, con un concerto il 12 gennaio alle ore 17.30 nella Biblioteca don Milani di via dei Pioppi 43, ricostruisce il sound dell'epoca delle grandi orchestre, con 25 elementi tra sax e clarinetti, trombe e tromboni, tastiera, chitarra, batteria e basso, una voce e, secondo quella tradizione.

Il sassofonista Claudio Chiara è il direttore e arrangiatore della formazione musicale ed è insegnante presso i Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino.

Il gruppo nasce da un nucleo di allievi che seguono corsi di strumento, partecipano ad attività d'assieme o, provenienti da studi avanzati e da altri percorsi, decidono di iscriversi ai corsi di "Orchestra jazz" presso il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino di corso Taranto 160.

Dopo aver partecipato a più edizioni del Torino Jazz Festival, la CFM Big Band schiera vecchi e nuovi allievi per portare il jazz nel grande spazio della Biblioteca civica Don Milani. Luci del jazz in periferia, per scelta, ma tutt'altro che minore, con grandi standard di Richard Rodgers, Benny Goodman, Jimmy Davis, Neal Hefti o dello stesso Claudio Chiara, che con i suoi allievi ha recentemente prodotto il cd Tribute to Count Basie.

Ingresso libero.