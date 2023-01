"Tu lontana da me": il rapporto tra una figlia e la madre anziana e malata in scena a PiùSpazioQuattro

Il rapporto tra una figlia e la propria madre anziana e malata: una delle tematiche più delicate e difficili da affrontare è alla base dello spettacolo teatrale "Tu lontana da me", ideato dalla Compagnia 3001 con la regia di Margherita Casalino, l'allestimento di Adriana Zamboni, le musiche di Guglielmo Diana e le luci di Roberto Carena. L'opera andrà in scena a PiùSpazioQuattro, casa del quartiere di borgo San Donato in via Saccarelli 18, venerdì 13 gennaio alle 20.45 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazioni scrivendo a 3001compagnia@gmail.com).

Lo spettacolo

Lo spettacolo approfondisce diversi aspetti emotivi e non solo: "Questo - spiega la regista - non è un testo sulla malattia, ma un delicato ritratto dell'amore che, nonostante le difficoltà che comportano i rapporti tra genitori e figli, esiste tra le due donne, un amore che a volte si manifesta con battibecchi ma che nel momento cruciale emerge forte più che mai. È una riflessione profonda su quello che ci lega visceralmente alla figura materna e che spesso costringe a tortuosi percorsi alla ricerca di se stessi. Quello che si vuole indagare è come si sente una donna nel rapporto con la madre anziana quando scopre che tutta la sua vita è stata condizionata da questa relazione; si parl anche di chi è vicino a noi ed ha bisogno di noi".

Il ruolo del Covid-19

A fare da sfondo all'intera vicenda c'è la pandemia di Covid-19 con le sue conseguenze sui rapporti umani: "È anche – prosegue - il racconto del dolore che prova una persona che si vede strappare via l'affetto della madre perché è necessario a fini sanitari: nella narrazione, infatti, si inserisce il tema degli anziani morti lontano dai propri cari causa pandemia. Anche se in tutto il testo il Covid non viene mai nominato, fa da sfondo a tutta la vicenda: il momento del distacco rimette tutto in discussione e tutto quello che prima veniva visto come negativo acquista un valore ed un colore diverso, portando a vivere al meglio il rapporto affettivo con la madre".