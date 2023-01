Negozi e ristoranti: a fine marzo primo taglio del nastro per il centro commerciale To Dream

A fine marzo taglio del nastro per il centro commerciale To Dream

A fine marzo taglio del nastro per la prima parte di To Dream, il nuovo mega-centro commerciale nell'ex fabbrica Michelin di corso Romania. Sui 270mila mq totali - dove oggi sono al lavoro ruspe ed operai - sorgeranno 100 negozi, 25 ristoranti, un'area parcheggio sotterranea, un'arena eventi, otto sale cinema, un hotel a quattro stelle con 120 stanze e una pista da go-kart. Entro due mesi e mezzo, come emerso oggi durante un sopralluogo con la commissione Urbanistica del Comune, sarà completata la prima porzione di 25mila metri quadri.

Le tempistiche

Da fine marzo i residenti di Pietra Alta e della zona nord di Torino potranno fare acquisti così nei primi negozi, dalla parafarmacia ai ristoranti dove consumare un panino o un pasto. "Completerà - assicurano dalla proprietà - e non sostituirà l'offerta del vicino centro commerciale". Il secondo lotto di To Dream verrà inaugurato nell'autunno 2023, mentre il terzo nel 2024. In quest'ultima area sorgeranno l' hotel a 4 stelle della catena Marriott con 120 stanze, a cui si affiancherà una palestra.

4mila posti auto

In totale sono previsti 4mila posti auto, che nella maggioranza dei casi saranno sotterranei: verranno realizzati 450 posti di ricarica per le vetture elettriche. Al To Dream ci sarà spazio anche per la mobilità sostenibile: verrà realizzato un parcheggio da 5mila mq per le bici.

Il complesso sarà caratterizzato da un portico pedonale che collegherà i diversi fabbricati.

40mila mq di parco