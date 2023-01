"Piccoli spazi senza importanza": venerdì 20 il seminario Laqup per ripensare la città

Un seminario per parlare degli spazi urbani residuali, di quei luoghi all'interno della città che pur essendo presenti non favoriscono l'incontro tra i cittadini: una sosta sulla panchina, un'attività ludica o qualsiasi attività sociale. E' questo il tema dell'incontro promosso dall'associazione di promozione sociale tornese LaQUP (Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione), all'interno del Seminario internazionale Quartieri di Qualità.

L’edizione 2023, dal nome “ Piccoli spazi senza importanza. Fare comunità a partire dagli spazi urbani residuali ”, si terrà venerdì 20 gennaio, presso l'Aula Magna del Politecnico di Torino al Lingotto, in via Nizza 230, dalle 13:45 alle 17.30.

Quest’anno si parlerà di piccoli Spazi Urbani Residuali, ovvero di quegli spazi senza qualità che non favoriscono l’incontro, la sosta su una panchina, il gioco e in generale qualsiasi attività sociale. Si analizzeranno metodi e pratiche di rigenerazione di piccoli Spazi Urbani Residuali, attraverso un confronto fra differenti discipline quali l’urbanistica, l’architettura, la sociologia e diversi linguaggi artistici. Si metteranno inoltre in relazione i piccoli Spazi Urbani Residuali e il ruolo che le comunità locali possono avere nella riappropriazione di queste aree attraverso strategie locali di empowerment.