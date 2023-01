Multa a Yoox, colosso dell'e-commerce, i negozi tradizionali di Torino gonfiano il petto: "Se crolla il mito del web, noi protagonisti"

Una multa da 5,2 milioni di euro che fa gonfiare il petto di orgoglio a chi, un certo tipo di mestiere, lo fa da decenni. Succede con Yoox, colosso dell'e-commerce che nelle scorse ore si è visto comminare dall'antitrust una super sanzione per alcuni comportamenti giudicati scorretti. In particolare, si tratterebbe di alcuni blocchi agli acquisti per quegli utenti che avessero effettuato un numero eccessivo di resi e altre manovre spericolate sui prezzi e sugli sconti.



Un evento che può segnare una svolta, in un certo modo di intendere il commercio online. Ma anche un motivo che lascia crescere l'orgoglio dei commercianti tradizionali, da tempo chiamati a sostenere il peso di una concorrenza - quella digitale - che spesso sembra irresistibile.