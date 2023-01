Riflettori su Borgo Dora, Cortile del Maglio e San Pietro in Vincoli: nasce il Forum per la rigenerazione urbana

La Circoscrizione 7 di Torino punta forte su Borgo Dora, Cortile del Maglio e San Pietro in Vincoli: l'ente decentrato, infatti, ha deciso di istituire il Forum per la Promozione e la Rigenerazione Territoriale delle 3 aree, considerate strategiche; il nuovo organo è stato presentato mercoledì nel corso di un'apposita commissione consiliare.

Fruizione degli spazi e valorizzazione dell'identità

Il Forum sarà coordinato dal consigliere di Torino Domani Giorgio Giardina e intende coinvolgere diverse organizzazioni che operano a vario titolo (dal commercio al sociale, ndr) sul territorio: “Il nostro obiettivo - spiega – è quello di valorizzare sia gli elementi naturali che materiali, promuovendo una migliore fruizione degli stessi e un'identità territoriale tale da incentivare la partecipazione di tutti gli attori che scenderanno in campo. L'idea è quella di partire da zero per andare a costruire insieme le azioni per rigenerare il territorio; la cultura, da questo punto di vista, può essere un volano”.

Anche le modalità operative sono state già definite: “Organizzeremo – ha proseguito Giardina – incontri e riunioni, aperte a tutto il Consiglio di Circoscrizione, per ascoltare le istanze del territorio. Una volta scelta la strada da intraprendere progetteremo le linee di intervento e, dopo gli studi di fattibilità, coordineremo le azioni monitorando il loro impatto. Sono convinto che, con il sostegno di tutti, faremo bene: saremo una lavagna bianca da riempire grazie al contributo dei vari attori”.

Deri: “Istituiremo anche un Polo della Solidarietà”

Uno dei punti di forza, nelle intenzioni della Circoscrizione, sarà la collaborazione: “Si possono amare - ha commentato il presidente della Sette Luca Deri – odiare o possono trasmettere indifferenza, ma tutti i torinesi conoscono Borgo Dora, Cortile del Maglio e San Pietro in Vincoli, aree con una particolare vocazione al commercio e all'antiquariato soggette a un lavoro di recupero, rilancio e valorizzazione negli ultimi decenni. Con il Forum non vogliamo sostituirci alle associazioni che hanno contribuito a creare questo valore aggiunto, ma fornire un supporto multidisciplinare che lavori in sinergia con le varie Commissioni”. Lo stesso Deri ha poi confermato la volontà di istituire, prossimamente, un Polo della Solidarietà.