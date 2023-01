Di Giacomo (Osapp): "Non aspetteremo a braccia conserte nuove rivolte nelle carceri"

“Non vogliamo aspettare a braccia conserte la prossima rivolta dopo quella violenta nel carcere di Torino o la prossima evasione da un istituto per minori e ancor più non abbiamo alcuna intenzione di aspettare la prossima aggressione ad un agente penitenziario. È ora di passare all’azione per smuovere il Parlamento dal torpore perché metta l’emergenza carcere nella sua agenda di priorità da affrontare in questo primo scorcio del nuovo anno”. Così il segretario generale aggiunto dell’O.S.A.P.P. – Sindacato Polizia Penitenziaria – Aldo Di Giacomo che annuncia dai prossimi giorni un tour tra le principali carceri del Paese per incontrare il personale, ascoltare direttamente le problematiche più urgenti carcere per carcere ed aggiornare le rivendicazioni al Governo.

“Non nascondiamo la delusione per l’avvio dell’attività del nuovo Governo da cui – dice Di Giacomo – ci saremmo aspettati almeno qualche primo segnale dopo le aspettative create dal discorso programmatico della Premier Meloni con impegni a breve. Di recente il Ministro Nordio in Parlamento ha annunciato la volontà di “migliorare la qualità della vita del personale di Polizia Penitenziaria e di puntare a una manutenzione straordinaria di caserme e alloggi di servizio”. Sempre il Ministro ha comunicato che per il triennio 2022-2024 c’è un milione di euro destinato al personale del corpo di Polizia Penitenziaria".

"Un annuncio che consideriamo importante dopo i tagli contenuti nella Manovra Finanziaria 2023 che nell’Amministrazione Penitenziaria hanno colpito soprattutto il personale. Come è noto nella legge di bilancio si prevede “la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale”, in modo da risparmiare 331.583 euro per l’anno 2023, 588.987 per il 2024 e 688.987 dal 2025. Complessivamente, si prevedono riduzioni al personale carcerario per quasi 11 milioni di euro (15.400.237 nel 2024), sottovalutando le gravi carenze di strumentazioni, automezzi e persino di divise per le quali in tanti sono costretti ad arrangiarsi come se non spettasse all’Amministrazione occuparsene. Il fondo di cui ha parlato il Ministro Nordio – dice il segretario del sindacato penitenziari – certamente è insufficiente ad affrontare tutte le questioni che abbiamo posto all’attenzione del nuovo Parlamento ma può rappresentare una prima base di intervento al quale vogliamo dare il nostro contributo suggerendo le priorità".

"Per questa ragione avvieremo una nuova consultazione tra il personale perché torni ad essere protagonista del sindacato e indichi quali proposte a breve e medio termine dobbiamo sostenere”. “E’ da giorni – conclude – che sulla stampa si è riaccesa l’attenzione sul “diritto alla sessualità” dei detenuti. Pensiamo che altre siano le priorità”.