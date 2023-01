Cavallo abbandonato nel canavese: primo incontro per l'adozione

Primi contatti ufficiali tra gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ed il sindaco di San Carlo Canavese Ugo Papurello per quanto riguarda l'adozione del cavallo Remì.



Il cavallo dell'età presumibile compresa tra i 18 e i 20 anni è stato abbandonato senza pietà nei mesi scorsi e ora in attesa di adozione.

"Una lunga telefonata con la quale abbiamo tracciato il percorso di adozione del cavallo da parte nostra- scrivono gli animalisti di AIDAA- ora le parti lavoreranno per quanto di loro competenza in modo da rendere agevole l'adozione a ppartire dal trasporto del cavallo verso la sua nuova casa che sarà scelta nei prossimi giorni ovviamente con accordo completo tra noi ed il comune di San Carlo Canavese che in questi giorni si sta prendendo cura del cavallo".