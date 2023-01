TOHorror 2023, al via le iscrizioni da mercoledì 18 gennaio fino al 15 luglio

Si aprono ufficialmente i preparativi del TOHorror Fantastic Film Fest, che quest’anno raggiungerà quota ventitré edizioni e si terrà a Torino dal 17 al 22 ottobre 2023.

Mercoledì 18 gennaio aprono ufficialmente i bandi di iscrizione rivolti ai film. Sulla piattaforma online FilmFreeway sarà possibile sottoporre la propria opera al comitato di selezione del festival fino al 15 luglio, con diverse quote di iscrizione a seconda delle scadenze fissate. La prima deadline è l’11 marzo, e prevede una quota di 10 dollari.

L’iscrizione è aperta a lungometraggi e cortometraggi nazionali e internazionali - inclusi titoli d’animazione e documentari - inerenti il mondo dell’horror, della fantascienza, del thriller, del fantastico e del cinema di genere in senso lato, nella più libera interpretazione del termine. I film selezionati saranno inseriti, a discrezione dei curatori, in tre sezioni di concorso (lungometraggi, cortometraggi, cortometraggi d’animazione) e due sezioni non competitive (Freakshow, dedicata a film bizzarri ed estremi; Mad Doc, dedicata ai documentari).

Regolamento, istruzioni e iscrizioni all’indirizzo https://filmfreeway.com/TOHorrorFilmFest