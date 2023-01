Non è un caso che ci sono molte famiglie che hanno in casa una caldaia dell'azienda Baxi e quindi sono interessati poi a servizio di caldaie Baxi assistenza e quindi sono interessate ad avere il supporto di questi esperti nel settore e soprattutto esperti di questa azienda e di tutti i modelli e di tutti i prodotti ed è un supporto a 360° gradi naturalmente.

Intanto noi conosceremo questi tecnici della Baxi già al momento dell'installazione della nostra caldaia che comunque sempre è un momento importante da non sottovalutare prima di tutto e poi perché allo stesso momento segue il collaudo e la cosiddetta prima accensione che dà il via alla garanzia con l'azienda e quindi a questo percorso.

Un percorso che non finisce lì ma continua per esempio con gli incontri che organizzeremo con i tecnici della Baxi e che riguardano le manutenzioni ordinarie ma obbligatorie per legge e non vanno fatte tutte allo stesso momento perché dipende dalla potenza della caldaia e dal combustibile, però tanto dovremmo trovarlo scritto nel libretto tecnico della caldaia e questo per dire che non abbiamo scuse.

Anche perché sia per quanto riguarda un intervento di manutenzione ordinaria che alla fine è una sorta di check-up per capire se tutto è a posto o se c'è qualche componente come lo scambiatore o il bruciatore che va sostituita, ma anche per quanto riguarda il cosiddetto controllo dei fumi della combustione per evitare che Inquini troppo sono tutte cose che poi ci danno il diritto ad avere il bollino blu che ci serve per non prendere delle multe se vengono a farci dei controlli e quindi non possiamo farne a meno in poche parole.

Ma poi sempre quando la caldaia è vecchia siccome potenzialmente può dare dei problemi ci conviene sempre dare un'occhiata in più e quindi fare un intervento in più contattando questi tecnici magari anche ogni anno prima dell'inverno così siamo sicuri che non ci sono problematiche poi da dover affrontare in un periodo dove fa freddo e rischiamo di rimanere qualche giorno senza caldaia sostanzialmente.

Se vogliamo che la caldaia duri a lungo dobbiamo dare l'attenzione alla stessa tutto l'anno

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque se l'obiettivo che abbiamo con la nostra caldaia è che duri a lungo in modo che possiamo ammortizzare l'investimento nel migliore dei modi dobbiamo darle attenzione.

Anche perché dobbiamo sottolineare che ci sono molte persone che fanno finta di non sapere che la caldaia non è che noi la utilizziamo solo durante i mesi invernali per proteggerci dal freddo ma noi la usiamo anche tutto l'anno per avere l'acqua calda, e altrimenti non sapremo cosa fare se vogliamo farci una doccia rilassante per dirne una.

E comunque chiedendo tutti i consigli e le dritte del caso ai tecnici caldaisti della Baxi sicuramente sapremo anche sfruttare il nostro dispositivo al 100% con tutte le sue funzioni e questa è un'altra cosa della quale non dobbiamo mai dimenticarci rispetto alla nostra caldaia.