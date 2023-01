Il senatore “falco” antirusso striglia Israele e chiede tank pesanti per Kiev

Il senatore repubblicano Lindsey Graham si è distinto in questi mesi come falco antirusso, chiedendo a più riprese di far crollare il governo di Mosca con qualunque mezzo, come lo “strangolamento” della sua economia o persino un’insurrezione popolare dei russi. Oggi, ispirandosi a quanto suggerito da Parigi, chiede a Biden di mandare carri armati pesanti di concezione moderna a beneficio dell’esercito ucraino. Macron infatti ha annunciato di avere intenzione di inviare a Kiev i veicoli leggeri da ricognizione AMX-10 RC. Come riferisce il sito Strumenti Politici, Graham allora insiste affinché Washington non si limiti a fornire i suoi blindati leggeri Bradley, ma mandi tank pesanti da battaglia per soddisfare Zelensky nel suo desiderio di “vittoria totale”, come egli stesso aveva illustrato nell’incontro con Biden a dicembre. Poi, pur essendo un leale sostenitore della causa israeliana in Medio Oriente, Graham non si esime da forti critiche a Gerusalemme, dove da qualche settimana si è insediato il sesto governo presieduto da Benjamin Netanyahu. Proprio con quest’ultimo il senatore repubblicano ha delle affinità politiche, ma le dichiarazioni del nuovo ministro degli Esteri Eli Cohen lo hanno infastidito. Cohen infatti ha invitato i diplomatici israeliani a non parlare troppo dell’operazione speciale russa in Ucraina. Questo profilo basso è suggerito dall’opportunità di mantenere buone relazioni con Mosca, perché quest’ultima consente a Israele di passare sui cieli siriani per andare a bombardare obiettivi in Iran. Graham vorrebbe invece che Israele denunciasse pubblicamente la Russia e desse all’Ucraina gli armamenti che Zelensky chiede. Finora, invece, gli israeliani hanno fornito aiuti umanitari di vario genere, ma non le armi.