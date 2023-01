Quando parliamo di indagini aziendali stiamo facendo riferimento alla figura professionale dell' investigatore privato e delle varie agenzie investigative che comunque operano in vari settori della nostra vita e una di queste sono appunto queste indagini che riguardano gli imprenditori naturalmente, e questo per dire che questi professionisti non lavorano solo con i singoli cittadini ma lavorano anche con le imprese.

Così come per esempio potrebbero anche occuparsi delle cosiddette indagini assicurative e quindi aiutare le compagnie assicurative che hanno paura di essere state fregate e vogliono evitare questo rischio e parliamo di chi ha un incidente e bara per ottenere un rimborso più alto dalla stessa assicurazione.

Mentre quando parliamo di queste indagini Aziendali praticamente stiamo parlando di varie cose diverse tra loro e ad esempio potremmo far riferimento a quello imprenditore che non è l'unico socio dell'azienda, ma magari lavora all'interno di un management e ha dei sospetti o ha avuto delle soffiate che magari c'è un socio o peggio ancora c'è un dipendente o più persone che stanno vendendo le idee e i segreti e quindi I brevetti dell'azienda a qualche concorrente in cambio di somme di denaro alte.

E quindi come tutti possiamo immaginare stiamo parlando di questioni molto gravi che riguardano la concorrenza sleale e riguardano una materia penale, ed ecco perché parliamo di un compito più agenzia investigativa assumerebbe su di sé che è un compito molto delicato.

E per questo motivo l’imprenditore in questione quando va a cercare questa agenzia deve stare molto attento in questa selezione e deve cercare di sceglierne una che è più specializzata in questo ambito di investigazioni perché non tutte sono uguali naturalmente come in ogni settore.

Ad esempio ci sono quelle che si occupano più specificamente di indagini coniugali e quindi di indagini per infedeltà e pensiamo a quelle coppie che si stanno separando in tribunale e una tra le due parti vuole dimostrare che l'altra parte ha tradito per portare le prove in giudizio e per avere dei vantaggi per quanto riguarda gli alimenti e per quanto riguarda l'affidamento dei bambini e anche qui parliamo di cose molto delicate.

Un buon investigatore privato sa sempre come aiutare i suoi clienti

Fermo restando che è un buon investigatore privato come dicevamo dal titolo di questa seconda parte Sa sempre come aiutare i suoi clienti nel caso delle indagini aziendali potremmo parlare anche di altre situazioni che riguardano dipendenti assenteisti che però invece che essere a casa perché magari si fingono malati sono in giro e si fanno gli affari loro e quindi a un certo punto un imprenditore vuole delle prove concrete per poter licenziare queste persone per giusta causa per fare un altro esempio.

Naturalmente come già abbiamo specificato sempre parliamo di cose delicate tra queste che abbiamo già menzionato fino ad ora e comunque abbiamo fatto pochi esempi perché sarebbero tante cose da dire.

E quando un imprenditore andrà a parlare di persone con questo professionista Si metteranno d'accordo e faranno partire le indagini.