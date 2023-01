La società impianti offre una Informativa climatizzatori esauriente da diversi anni.

La nostra azienda è in forte crescita con i brand di cui siamo rappresentanti per il quale offriamo un’assistenza completa e duratura che possa soddisfare anche i clienti più esigenti. I nostri tecnici specializzati in assistenza caldaie offrono un servizio di pronto intervento non oltre la giornata dalla telefonata effettuata.

L’assistenza caldaie viene inoltre affidata solamente a tecnici esperti in questo marchio che vengono dotati di tutta la strumentazione elettronica adeguata per la riuscita di una diagnosi corretta e tempestiva del problema che porti ad un’immediata riparazione del guasto. Il nostro servizio di assistenza caldaie è pronto a presentarti una Informativa climatizzatori comprende riparazione guasti e malfunzionamenti, risoluzione di mancata erogazione di acqua calda e controllo nell’emissione di gas e fumi di scarico.

Come da comunicato dell’azienda caldaie nel momento in cui non viene eseguita la manutenzione annuale, la garanzia convenzionale decade, infatti i nostri tecnici applicano in fase di manutenzione un bollino tipo MU manutenzione ufficiale il quale certifica la manutenzione effettuata da un centro autorizzato in garanzia Spesso si è soliti confondere il bollino blu con il controllo annuale della caldaia a seguito Informativa climatizzatori ossia la revisione annuale della caldaia. In realtà il controllo deve essere fatto ogni 2/4 anni e prevede tutta una serie di operazioni di controllo della caldaia e il successivo pagamento di un bollettino.

La revisione annuale della caldaia invece è sempre un obbligo, ed è consigliato farla fare in quegli anni in cui non si deve fare il controllo, ma non comporta il pagamento di un bollettino. Far controllare la vostra caldaia con cadenza annuale vuol dire garantirsi la serenità di avere in casa un apparecchio efficiente e sicuro. La revisione annuale dell’impianto di riscaldamento permette inoltre che si riducano le possibilità che si possano verificare guasti tecnici.

Una caldaia su cui viene effettuata la revisione annuale avrà sicuramente più possibilità di durare nel tempo assistenza e riparazione caldaie, sostituzione e installazione nuove caldaie bollino blu e analisi fumi consegna del libretto d’impianto certificazione lavaggio chimico dell’impianto e dei termosifoni riparazione e sostituzione di scaldabagni a gas manutenzione e controllo generale di condizionatori e climatizzatori pulizia generale di unità interna e filtri d’aria Installazione di condizionatori e climatizzatori nuovi controllo del livello e ricariche gas refrigerante Spostamento condizionatori Riparazioni di natura elettrica Controlli e Riparazioni dei comandi di spegnimento e accensione Rivendita Condizionatori.

La nostra lunga esperienza pluriennale nel settore ci permette di intervenire con Offerta Informativa climatizzatori con professionalità e in tempi brevi, per perdite di acqua, disostruzioni tubature e wc, riparazione caldaie, adeguamento impianti idrici, sostituzione sifoni e rubinetti, riparazioni colonne scarichi, installazione sanitari. Grazie ad esperti idraulici garantiamo interventi rapidi e professionali 24 ore su 24, effettuando anche interventi di manutenzione programmata di impianti idraulici.



I nostri tecnici sono in grado di intervenire su ogni genere di impianto idraulico e termoidraulico, ricercando il guasto e risolvendolo nel più breve tempo possibile.