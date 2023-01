Modelli caldaie ce ne sono tanti per dar modo di farvi scegliere la caldaia La qualità del servizio dell’assistenza per le vostre caldaie è ormai diventato nel corso degli anni un punto di riferimento.

grazie alla nostra offerta completa riusciamo a soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. La ditta opera da oltre quarant’anni sul riscaldamento residenziale e il trend è in crescita in tutto il mondo, l’eccellenza dei prodotti realizzati con la massima attenzione hanno l’obiettivo di rispondere a qualsiasi esigenza. La competenza acquisita nel corso degli anni ha permesso alla ditta di diventare un marchio prestigioso del mercato italiano. La casa produttrice grazie alla sua lunga esperienza accumulata negli anni, produce impianti di riscaldamento all’avanguardia realizzati con le ultimissime tecnologie e materiali ultramoderni in grado di migliorare l’usabilità e l’efficienza.

La ditta oltre a produrre eccellenti caldaie si impegna concretamente per la salvaguardia dell’ambiente offrendo soluzioni eco-sostenibili in perfetta armonia con l’ambiente circostante migliorando contemporaneamente anche il confort domestico. L’assistenza viene assegnata esclusivamente a tecnici esperti di questo preciso marchio con le migliori strumentazioni elettroniche adeguate e all’avanguardia in modo da ottenere una corretta e tempestiva diagnosi del problema con una rapida riparazione del guasto. I nostri tecnici esperti del servizio di assistenza Beretta effettuano interventi rapidi non oltre due ore dalla telefonata di richiesta d’aiuto con un servizio di pronto intervento senza eguali.

Controllo gas. Il servizio di assistenza include il controllo dell’emissione di gas e fumi di scarico, la riparazione di malfunzionamenti e guasti e la risoluzione di mancata erogazione di acqua calda. Contattateci subito per un preventivo in modo che i tecnici specializzati del nostro centro assistenza possano valutare e trovare le migliori soluzioni per la vostra caldaia e offrire una seconda possibilità al vostro elettrodomestico Ricordiamo che non eseguiamo interventi in garanzia su prodotti non installati da noi assistenza è il nuovo servizio di assistenza caldaie ideale per intervenire su malfunzionamenti delle caldaie Grazie a una consolidata partnership con la ditta i tecnici di assistenza caldaie sono costantemente informati su tutte le novità della nota marca.

Gli interventi previsti nel servizio assistenza sono di qualità, per la specifica preparazione dei tecnici, ed eseguiti esclusivamente utilizzando metodologie d’intervento e parti di ricambio consigliate dalla casa madre. Gli interventi di assistenza caldaie spaziano dalle caldaie, scaldabagni, pompe di calore, condizionatori e pannelli solari termici. L’azienda fa parte degli installatori qualificati del gruppo Domo tecnica e può offrire una vera e propria consulenza energetica, effettuando un check-up energetico della vostra abitazione. Il servizio è rivolto indistintamente a: esercizi commerciali, uffici, abitazioni private e aziende.

L’importanza della tenuta caldaia. Se avete un problema con la vostra caldaia non esitate a contattarci, la caldaia è uno importante tassello della vita quotidiana e deve funzionare al meglio per soddisfare la richiesta di acqua calda domestica e per l’impianto di riscaldamento Quando qualcosa non va, non fare niente significa solo aumentare il rischio per la vostra salute e per una spesa maggiore. Il nostro consiglio è quello di seguire un programma costante di manutenzione e rispettarlo, solo così avrete una resa omogenea della caldaia e sarete sicuri in casa.

In ogni caso sia per una manutenzione ordinaria o per un intervento d’emergenza il servizio assistenza caldaie è a vostra disposizione