Precari e sempre più poveri, l'allarme di Cgil: "Rilanciare la Vertenza Torino"

Cresce il part time involontario, che alimenta ulteriormente un'occupazione povera. E sono soprattutto le donne (64,3%) a esserne coinvolte. La disoccupazione sta all'8,4%, ma per i giovani sfiora il 30% . Sono un esercito di 80mila persone, pari al 57,8% del totale dei disoccupati in Piemonte.

Domanda di lavoro poco qualificata

Sono alcuni dei dati che accompagnano la relazione finale (dopo due mandati e 8 anni di attività) di Enrica Valfrè, segretaria uscente della Camera del Lavoro di Torino. La Cgil cittadina cerca dunque una nuova guida, ma intanto fa i conti con un periodo storico che alle difficoltà storiche del territorio ha abbinato il Covid, la guerra in Ucraina e la sfida non semplice della transizione ecologica e digitale. "La domanda di lavoro è poco qualificata - è l'allarme di Valfrè - e spesso dà come sbocco ai laureati solo tirocini e apprendistato. Inoltre le catene di lavoro sono sempre più frammentate, tra appalti e subappalti".