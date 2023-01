Tutti gli usi del piretro nell'agricoltura biologica

Insetticida naturale ricavato dai fiori di una specie particolare di crisantemo originario della Dalmazia, il piretro rappresenta una delle sostanze attive maggiormente efficaci nel contrastare tutti gli insetti dannosi per l'orto e i campi.

Questo insetticida trova il suo principale utilizzo nell'agricoltura biologica, viene talvolta definito anche piretro naturale o piretrina naturale.

Attualmente, il piretro è una pianta estremamente utilizzata in agricoltura in virtù della sua grande efficacia, ma anche e soprattutto perché caratterizzata da un favorevolissimo profilo eco tossicologico. A differenza degli insetticidi non di origine naturale, il piretro si degrada infatti con notevole velocità, risultando assolutamente innocuo per esseri umani e persone.

Nei paragrafi successivi verranno dunque fornite tutte le informazioni utili a comprendere nel dettaglio in cosa consiste il piretro e, soprattutto, in quali maniere questo viene utilizzato nell'agricoltura biologica.

Che cos'è il piretro?

Prima di procedere a elencare gli utilizzi che il piretro trova nell'agricoltura biologica occorre definire con maggiore precisione questo insetticida e spiegare in quale modo questo viene ricavato.

Il piretro è una sostanza attiva la cui particolare azione, concentrata sul sistema nervoso degli insetti, provoca la paralisi e la successiva morte di questi ultimi. Insetticida di origine naturale, il piretro viene ricavato dai fiori di Tanacetum Cinerariifolium, pianta della famiglia delle Asteracee, conosciuta per le sue importanti proprietà insetticide.

Ormai apprezzatissimo e utilizzatissimo da moltissimi agricoltori, oggigiorno il piretro viene sottoposto a diversi trattamenti prima di essere utilizzato nella coltivazione. Il processo di realizzazione di questo insetticida vede l'essicazione e la successiva triturazione dei fiori, processi utili a ricavare le sostanze utili a eliminare gli insetti.

Quali insetti colpisce il piretro

Solamente dopo aver compreso con precisione in cosa consiste questo insetticida naturale, sarà possibile capire anche come questo possa essere utilizzato nell'agricoltura biologica. Prima di tutto, di primaria importanza è intuire in quali casi può esserci utile, o meglio, comprendere quali insetti vengono uccisi da questo prodotto. In tal senso, il piretro è caratterizzato da un'azione in grado di colpire un’ampia gamma di insetti, tra i quali non figurano, però, acari e cimici.

Questo insetticida si rivela estremamente efficace tu praticamente tutti gli insetti in grado di nuocere agli alberi da frutto:

· afidi,

· altica,

· aleurodidi,

· metcalfa,

· cicaline,

· coleotteri,

· ditteri,

· mosche della frutta,

· lepidotteri,

· eriofide,

· zanzare e altri ancora.

Il piretro come insetticida

Come ampiamente spiegato nel paragrafo precedente, il piretro garantisce ottimi risultati contro diverse tipologie di insetti e, in virtù di ciò, viene ampiamente utilizzato non solo nell'agricoltura biologica, ma anche in quella biodinamica e nella permacultura. La sostanza attiva ricavata dai fiori di Tanacetum Cinerariifolium riesce, infatti, a garantire un'elevata protezione alle piante senza mai risultare dannoso per l'ambiente o per gli esseri umani.

Qualora questo insetticida venisse utilizzato in un orto, la soluzione dovrà essere applicata in maniera localizzata sul focolaio della popolazione che infesta la pianta. Da evitare è, invece, l'uso a tutto campo, metodo che può risultare dannoso proprio in virtù della caratteristica di non selettività del piretro.

Applicare questa sostanza sulle piante significa non solo eliminare la quasi totalità dei parassiti, ma anche evitare nuove infestazioni. Molto spesso, infatti, al termine di ciclo di trattamento si riscontra un significativo aumento delle popolazioni di ragnetto rosso, forma di vita immune all'azione del piretro e capace di provocare importanti danneggiamenti alla struttura delle piante.

A ogni modo, nel caso in cui si desiderasse ottenere un risultato efficace, il consiglio è quello di utilizzare questo insetticida verso sera, in maniera tale da lasciare agire il piretro al riparo dalla luce solare.

Come utilizzare il piretro in modo corretto

Un aspetto in grado di determinare la buona riuscita della disinfestazione è, ovviamente, il corretto uso del piretro. Prima di scegliere il prodotto da utilizzare sulle proprie coltivazioni occorre, infatti, prestare attenzione a diversi elementi. In primo luogo è necessario leggere attentamente l'etichetta, nella quale sono riportare tutte le informazioni relative a pH dell'acqua, il cui livello determinerà l'uso di ulteriori soluzioni come acido o aceto.

Altrettanto importante è integrare al piretro ulteriori prodotti a reazione alcalina. Nella maggior parte dei casi vengono utilizzate sostanze a base di rame che, se adeguatamente applicati sulle colture, favoriranno un effetto di contatto evitando, quindi, di attraversare i tessuti.

Non resta, quindi, che utilizzare questo efficace insetticida ricordando, però, di prendere le giuste precauzioni, come i dispositivi di protezione individuale riportati presso l'etichetta e, soprattutto, di tenerlo a riparo dalla luce solare.