Olimpiadi Milano-Cortina, ancora in stand by il pattinaggio di velocità all'Oval. Salvini: "Disponibilità del Piemonte mi tranquillizza"

" Se posso dare un mio parere personale - ha commentato Salvini al termine della riunione - sapere che c'è la disponibilità di un altro territorio a essere della partita mi tranquillizza e l'eventualità di un'Olimpiade dell'intero arco alpino penso possa essere un'opportunità ". Attualmente lo "speed skating" è previsto a Baselga di Piné in Trentino, ma i 60 milioni di costo del progetto mettono in serio dubbio questa possibilità.

Da qui l'ipotesi che il pattinaggio di velocità arrivi all'Oval di Torino e che il Piemonte entri nella Fondazione Milano Cortina. Chi sperava di avere oggi la conferma ufficiale che la disciplina olimpica si sarebbe svolta all'ombra della Mole, è rimasto deluso. Ma le parole di Salvini continuano a fare ben sperare. "Penso che la prossima riunione del 27 febbraio - ha spiegato il ministro delle Infrastrutture - avrà l'aggiornamento del piano delle opere compiute. La società ci sta lavorando e lo faremo in accordo con le Regioni, con il Mef, le province e i Comuni". Entro un mese "vogliamo un quadro definito e definitivo dei costi".

Ricca: “Salvini ha ragione. Piemonte pronto per le Olimpiadi”

“Concordo con le parole del ministro Matteo Salvini. La nostra regione è pronta da tempo per fare la sua parte in occasione delle Olimpiadi - afferma l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca -. Crediamo che il nostro contributo possa essere fondamentale e infatti non abbiamo mai smesso di lavorare sugli sport invernali che da noi sono di casa. Tutto il territorio è pronto per questa sfida”.