A Guarene nozze vip tra la figlia del deputato e il discendente dell’ultima erede Louis Vuitton

Galeotti i social e quelle foto postate su Instagram nientemeno che dal ministro alla Difesa Guido Crosetto, testimone della sposa, se le immagini del riservatissimo banchetto organizzato per il matrimonio di Carola Comba, trentenne figlia del deputato e coordinatore piemontese di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, e Vladimir Pacheny, trentunenne discendente dell’ultima erede Louis Vuitton prima del passaggio della maison d'Oltralpe all’impero di Bernard Arnault, hanno superato la stretta consegna della riservatezza imposta alla cerimonia, destinate ora a trovare posto sulle pagine dei rotocalchi.

Teatro delle nozze Vip riservate a un "ristretto" novero di duecento ospiti arrivati da Londra, Dubai, New York e Parigi – mentre navette facevano l’andirivieni da Torino ad accompagnare gli invitati al taglio della torta – il Castello di Guarene, settecentesca dimora estiva dei Conti Roero, da alcuni anni recuperata e trasformata in un esclusivo resort cinque stelle lusso affacciato sulle Langhe.

L’amore tra i due sarebbe scattato nella capitale francese, dove lui vive e dove la coppia ha ora deciso di metter su casa. Intanto sono partiti per New York, prima tappa del loro viaggio di nozze.

Ad accompagnare il ministro della Difesa la consorte, l’ex pallavolista Gaia Saponaro, cui Crosetto ha dedicato un romantico post: "Quando ti giri per dire a tua moglie di sbrigarsi (perché dovete andare al matrimonio della figlia di un amico fraterno e siete già in ritardo) e, dopo tanti anni insieme, ti trovi davanti una principessa, quella di cui ti sei innamorato il primo giorno che l’hai vista. pur non essendo tu un principe azzurro ma un orso bruno".