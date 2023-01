Riparte il progetto cinofilo a Grugliasco: al via nuovo corso per i proprietari di cani

12 appuntamenti gratuiti presso il Canile Comunale di Grugliasco organizzato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino (nell'ambito della Convenzione con il Comune di Grugliasco per la gestione del Canile stesso), con la collaborazione degli Educatori Cinofili dell'associazione UAM-UMANIMALMENTE e del Prof. Antonio Borrelli, per acquisire le basi della corretta gestione del cane all'interno del contesto urbano.

La "passeggiata" in città, il "ritorno" al richiamo, l' "aspetta" mentre il proprietario si allontana, la "discesa del cane dall'auto" solo su richiesta del proprietario, la "capacità di svolgere esercizi su richiesta come il seduto o il terra... queste solo alcune delle prove per ottenere questo Patentino riconosciuto a livello nazionale.