“22 Arcani Maggiori nell’Antico Egitto”: la scatola dei Tarocchi in edizione limitata

Gli amanti dell’arte, i collezionisti, i conoscitori del mondo dei Tarocchi e gli appassionati di Antico Egitto potranno sfogliare una nuova raccolta di 22 Arcani Maggiori nata da un’idea di Chiara Galliano, visual artist, in collaborazione con Ivana Guarini, scultrice del ferro.

Sul nostro quotidiano TorinOggi abbiamo già avuto modo di presentarvi la mostra in corso presso Fine Art Images Gallery di Via San Giorgio 2 a Chieri e, se non l’avete ancora fatto, vi invitiamo nuovamente a non perdervela!

Visitando la mostra, oltre a godervi la vista di ognuna delle 22 opere fotografiche fine-art in grande dimensione di ogni Arcano e di alcune delle sculture in esse rappresentate, potrete anche vedere ed acquistare le scatole dei Tarocchi in edizione limitata.

Il mazzo con i 22 Arcani Maggiori, stampati nel formato del Tarocco classico, insieme al Manuale per la loro interpretazione ed al certificato di autenticità numerato che ne garantisce la tiratura, sono stati racchiusi in due differenti scatole: una in cartoncino stampata con il logo delle artiste, oppure quella in metallo realizzata artigianalmente su disegno di Ivana Guarini, rifinita a mano, con il logo intagliato delle due artiste.

Lasciatevi ispirare dalla versione che preferite e regalatevi o regalate un’opera d’arte da collezione, che vi farà viaggiare con l’immaginazione tra questi due mondi così affascinanti, che ci conducono in uno spazio senza tempo, intriso di mistero e di storia.

Informazioni sulla mostra “22 Arcani Maggiori dell’Antico Egitto”

La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2023 presso Fine Art Images Gallery di Via San Giorgio 2 a Chieri, in provincia di Torino.

Segui il link di Google Maps per raggiungere la mostra: https://goo.gl/maps/Ddj8sYDQJ5X475ZM6

Siti web:

Fine Art Images: https://www.fine-art-images.it/pages/22-arcani-maggiori-nell-antico-egitto

Chiara Galliano: www.chiaragalliano.com

Ivana Guarini: www.mecarte.it

CHIARA GALLIANO

È un’artista visiva che lavora nell’ambito dell’immagine da oltre 15 anni. I settori nei quali ha avuto modo di specializzarsi sono diversi, ama sperimentare, imparare nuove tecniche e fare ricerca. Utilizza la macchina fotografica come strumento per esprimersi ed esplorare, raccontare aspetti della nostra contemporaneità, problematiche sociali o legate a particolari patologie. Ama molto scrivere ed ascoltare storie. La sua ricerca artistica è incentrata sul tema della bellezza e sul mostrare l’invisibile che spesso è proprio sotto gli occhi di tutti, ma che è visibile solo a coloro che sanno osservare, come lo è il vuoto che lambisce ogni materia del mondo conoscibile. Attraverso le sue opere, auspica di poter arrivare all’anima di chi guarda con mente e cuore aperti e allineati.

Sito web: www.chiaragalliano.com

Instagram: chiara_galliano_art

IVANA GUARINI

Fonda insieme al marito Valter Rossero l’azienda MecArte nel 2011 con l’intento di regalare un’emozione ai propri clienti, facendola trasparire dalle proprie opere. La capacità di modellazione di materiali duri, grezzi attraverso mani esperte e competenti, rendono possibile la trasformazione di questo materiale, l’acciaio, in un’infinità oggetti. Forme, dimensioni, colori e affini passano prima dalla loro mente creativa per poi evolversi e canalizzarsi nelle loro mani, generando così attraverso vari processi e lavorazioni diverse, il prodotto finale che può far parte dell’arredo di uno spazio e del mondo del design d’interni. L’obiettivo è quello di promuovere il made in Italy attraverso l’unicità delle loro creazioni.

Sito web: www.mecarte.it

Instagram: mecarte_official