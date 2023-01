Al Folkclub, "Four Voices" in concerto per la rassegna RadioLondra

Venerdì 20 gennaio alle ore 21.30, per la rassegna RadioLondra, Sergio di Gennaro, Flavio Boltro, Ares Tavolazzi, e Enzo Zirilli in concerto al Folkclub.

"Four voices”, un quartetto di eccellenza tutta italiana, riunito da Sergio Di Gennaro con una intensa e rodatissima ritmica composta da Di Gennaro al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria, insieme a Flavio Boltro, uno dei maggiori solisti europei, per un repertorio di brani originali scritti apposta per questa formazione di All Stars. L'inedito quartetto, indubbia eccellenza del jazz italiano, eseguirà un repertorio di brani originali e qualche omaggio alla tradizione americana. La notevolissima caratura del combo assicura una interpretazione del tutto originale grazie alla voce di Flavio, una delle trombe più apprezzate del panorama europeo, cresciuto grazie agli esordi con Petrucciani per consacrarsi con una eccellente carriera solista, unendo, in maniera non scontata, tecnica e lirismo; al contrabbasso di Ares, solista eccezionale che ha attraversato la storia della musica italiana, dal Rock progressivo degli anni ‘70 al Jazz di ieri e di oggi; al drumming di Enzo Zirilli, uno dei batteristi più sensibili del jazz italiano dal carisma e interplay unici, per anni residente a Londra e che vanta collaborazioni dal Nord al Sud dell'Europa; a Sergio Di Gennaro, pianista raffinato ed eclettico, con una mano nella tradizione e l'altra nella modernità vanta collaborazioni a fianco anche di eccellenti solisti americani come Scott Hamilton, Jim Rotondi, Wayne Escoffery, Denise King e Barry Finnerty.

Per info: www.folkclub.it