Gadget personalizzati per la promozione di un centro estetico

Nel nostro Paese sono più o meno 88mila i centri estetici esistenti. Questo vuol dire che il settore è caratterizzato da una notevole competitività, ed è evidente che qualunque titolare di un centro estetico deve darsi da fare per riuscire a farsi notare e a distinguersi. L’adozione di una campagna di marketing ad hoc è fondamentale da questo punto di vista, a maggior ragione nel caso in cui essa sia affiancata da un servizio clienti di qualità e integrata da uno staff di professionisti competenti e pieni di talento. Una buona idea può essere anche quella di proporre dei gadget ai clienti: per esempio uno specchietto da borsa o un lucidalabbra.

Gadget365 e gli articoli migliori del mercato

Che si abbia intenzione di regalare dei beauty case, delle t-shirt o qualunque altro prodotto con la finalità di aumentare la visibilità del proprio centro estetico, Gadget365 è l’azienda a cui rivolgersi per trovare articoli di qualità e disponibili a prezzi vantaggiosi. Il suo catalogo, infatti, mette a disposizione una gamma molto vasta di gadget promozionali, con tante idee regalo che possono essere sfruttate per le campagne di marketing e di comunicazione. Gadget365, fra l’altro, fa parte di Assoprom, che è l’organismo che raccoglie i migliori distributori e produttori di articoli promozionali. Gli uffici di questa azienda si trovano a Gorla Minore, in provincia di Varese, dove c’è anche il reparto di logistica, in cui vengono controllate le spedizioni prima della consegna. Lo staff di Gadget365 è sempre attento a controllare la conformità degli articoli promozionali alle leggi nazionali e internazionali in vigore.

Quali gadget proporre

Quali sono, dunque, i migliori gadget a cui si possa pensare per promuovere un centro estetico? Per esempio degli specchietti tascabili, ovviamente personalizzati, destinati a rivelarsi più efficaci di un semplice biglietto da visita. Insomma, una volta che l’intervento dell’estetista è concluso, il cliente può continuare a guardarsi allo specchio e ad ammirare il risultato ottenuto. In alternativa si può optare anche per i burrocacao personalizzati: un prodotto che richiama alla memoria il centro estetico ogni volta che viene utilizzato dal cliente per idratarsi le labbra.

I vantaggi offerti dai gadget personalizzati

Ogni salone è chiamato a far quanto possibile per mettere a disposizione dei propri clienti un dono di ringraziamento, anche per distinguersi rispetto alla concorrenza. Il vantaggio dei gadget è che essi permettono di dar vita a campagne di marketing efficaci anche nel caso in cui il budget a disposizione sia poco. Le proposte tra cui scegliere sono decine e decine, e ognuna è utile per ringraziare i propri clienti. Insomma, spendere tanto non serve, ma quel che più conta è spendere bene, in modo da dimostrare alle persone di essere lieti della loro fedeltà. Il marketing è un aspetto decisivo per qualsiasi salone di bellezza.

Che cosa regalare ai clienti

Anche un set di manicure personalizzato può essere un’idea eccellente per un gadget da utilizzare a scopi promozionali. Chi riceve questo prodotto in dono, infatti, sperimenta una piacevole sensazione di apprezzamento e anche di relax. Lo stesso dicasi per le maschere refrigeranti, a loro volta personalizzate. In tutte le occasioni in cui ci si sente stressati, in effetti, è una buona idea usare una maschera per gli occhi, perché consente di rilassarsi. Ebbene, le maschere personalizzate per gli occhi incontreranno di sicuro il gradimento dei clienti.

I beauty case personalizzati