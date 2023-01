Backstage. Le prospettive del 2023, si parte da commercio e artigianato: ma il "piccolo" può farcela? Rivediamo la puntata (Video)

Inizio anno, prospettive per il 2023, cominciamo da commercio e artigianato: ma il “piccolo” può farcela? In che modo potrebbe passare, anche da loro, il rilancio di Torino? Ne parliamo a Backstage come sempre con gli addetti ai lavori, la politica, le istituzioni.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Maria Luisa Coppa (Presidente ASCOM Torino), Sonia Cambursano (Consigliera Città Metrop. Torino - Attività Produttive) e Dino De Santis (Presidente Confartigianato Torino). In collegamento sono intervenuti Andrea Cane (Consigliere Regione Piemonte) e Lorenza Morello (Giurista d'impresa).

Rivedi la puntata: