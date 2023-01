La leggeda dei Queen approda all'Alfieri e sposa (come già volle Freddie) la musica sinfonica

L'idea di sposare il rock dei passati decenni con la musica sinfonica era venuta proprio a lui, Freddie Mercury , che con gli arrangiamenti di Bohemian Rapsody e i cori affidati a tonalità tipiche dell'opera costruì un ponte tra due mondi musicali solo apparentemente molto distanti. E non per nulla, proprio il disco che contiente uno dei capolavori dei Queen si chiama " A night at the opera ", uscito nel 1975. Tutto questo arriva domani, giovedì 19 gennaio, sul palco del Teatro Alfieri di Torino. Con “ Queen at the opera ” torna lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche della band britannica.

Classici indimenticabili e senza tempo proprio come Bohemian Rhapsody, ma anche We Are The Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust, Who Wants To Live Forever saranno protagonisti di uno spettacolo di rilievo artistico e culturale che rende omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che emozionerà e coinvolgerà a pieno il pubblico.