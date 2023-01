Anche a Piscina è arrivata la fibra di Isiline

Prosegue l’opera di collegamento alla fibra ottica delle città della Provincia di Torino realizzata da Isiline: anche nel comune di Piscina, da alcuni giorni è possibile richiedere l’accesso al servizio in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), l’unico che permette velocità di navigazione fino a 1 Gbps.

Terminato il processo di installazione, per l’utente finale è quindi possibile accedere alla Banda Ultra Larga e raggiungere velocità di navigazione, sia in upload che in download, molto elevate e che permettono di usufruire con velocità, sicurezza e stabilità di tutti i servizi disponibili sul web.

Per richiedere la fibra ottica di Isiline è possibile chiamare il 0175/292929 e sottoscrivere il contratto telefonicamente con pochi e semplici passaggi. In alternativa ci si può recare in uno dei negozi di Carmagnola (Via Valobra, 129), Saluzzo (Via Torino, 48/A), Cuneo (Piazza Europa, 22) o Fossano (Via Roma, 32). È anche possibile attivare la linea in completa autonomia, direttamente su shop.isiline.it oppure lasciando i propri dati qui sotto per essere ricontattati da una delle nostre addette commerciali.