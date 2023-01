La Pagina del Goloso e i mini croissants salati ripieni di pomodori secchi

I mini croissants salati ripieni di pomodori secchi sono una ricetta perfetta per un aperitivo con la pasta sfoglia facile da preparare e dal gusto mediterraneo. Le ricette con la pasta sfoglia salate o in versione dolce sono una garanzia ogni qualvolta ci sia bisogno di un finger food veloce e facilmente personalizzabile.

Con pochi ingredienti e in poco tempo i cornetti di pasta sfoglia saranno un successo!

Ingredienti

Per il ripieno

80 g pomodori secchi quelli conditi nel barattolo

90 g philadelphia

1 cucchiaino capperi sotto sale

Per i cornetti

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda

1 uovo

q.b. semi di papavero

Come preparare i mini croissants salati ripieni di pomodori secchi

Togliete i pomodori secchi dall’olio in cui si trovano nel barattolo e tamponateli con della carta da cucina in modo da eliminare l’olio in eccesso, quindi tagliateli a pezzetti e raccoglieteli in un recipiente abbastanza capiente aggiungendo il formaggio fresco spalmabile e i capperi. Aiutandovi con un minipimer frullate tutto fino a rendere gli ingredienti omogenei e formare una crema piuttosto densa.

Come fare i cornetti salati ripieni

Su un piano da lavoro srotolate la pasta sfoglia avendo cura di toglierla da frigorifero 5 minuti prima di utilizzarla, in questo modo non si romperà. Poi, con una rotella per la pizza, dividete la sfoglia in quattro parti, ogni parte divisa a metà e ancora ogni triangolo a metà fino a ottenere 16 triangolini.

Disponete un po’ di ripieno nel centro della parte larga del triangolo, poi arrotolate fino ad arrivare alla cima più stretta del triangolo. Piegate leggermente gli angoli verso il centro e disponete i cornetti di pasta sfoglia su una teglia ricoperta di carta forno.

Come cuocere i mini croissants salati per buffet

Sbattete l’uovo e spennellatelo sulla superficie di ogni mini croissant salato, poi cospargete con semi di papavero e cuoceteli in forno statico a200° per circa 20 minuti. Sfornate e servite.

L’idea del goloso

Per un gusto più saporito, aggiungete un filetto di alici al ripieno.

