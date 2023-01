Mercati finanziari: non si arresta la febbre da crypto, ma quali piattaforme per investire?

Le criptovalute sono un bene di investimento ormai sempre più ricercato e conosciuto da un numero di persone in continua espansione. Di conseguenza in molti si domandano quali siano le piattaforme che possono essere utilizzate per acquistare questo asset o per investire sulla loro crescita. E' innegabile che questo asset presenti un certo fascino e che meriti di essere esplorato con attenzione ma è assolutamente molto importante prestare la massima attenzione durante la fase di scelta di una piattaforma.

Per fortuna oggi esistono diversi strumenti certificati che consentono di investire sulle valute digitali senza correre il rischio di subire delle truffe e di utilizzare anche delle funzionalità particolarmente utili e interessanti. Inoltre alcune di queste piattaforme hanno anche delle condizioni economiche apprezzabili, in quanto permettono di investire in assenza di commissioni sulle compravendite e di conseguenza abbassando il costo di gestione di un investimento. Per capire quali siano le piattaforme migliori per le criptovalute si consiglia di leggere la guida dedicata messa a disposizione da Tradingonline.net, portale di riferimento nell’ambito degli investimenti digitali che propone contenuti e approfondimenti sempre aggiornati.

Quali piattaforme utilizzare per investire

Ogni utente che desidera acquistare questo asset dovrebbe valutare solo le piattaforme accuratamente selezionate dagli esperti nelle guide di settore e in grado di fornire agli utenti un livello di sicurezza molto elevato. Le piattaforme di riferimento non sono mai quelle che promettono guadagni immediati (queste sono solitamente delle truffe) ma quelle che presentano dei dati reali sugli investimenti andati a buon fine e che offrono un livello di sicurezza certificato dalle garanzie dei circuiti internazionali.

Per prima cosa è importante distinguere tra le piattaforme di exchange e i broker per il trading online. I primi sono dei servizi specializzati nello scambio di criptovalute. Questi permettono di acquistare le crypto, inserirle in un e-wallet e usarle per fare acquisti, per effettuare dei pagamenti o accumularle in forma di investimento, nella speranza che acquisiscano un valore maggiore nel tempo. Tali strumenti non sono però ancora ben definiti a livello di regolamentazione e non presentano delle licenze specifiche (anche se ve ne sono alcuni conosciuti per la loro buona affidabilità).

Le piattaforme usate per il trading online sono invece regolamentate e per questo paragonabili a delle banche online in materia di sicurezza. Questi strumenti possono essere utilizzati per investire sulle criptovalute, attraverso l'utilizzo dei CFD (contratti per differenza che replicano fedelmente l'andamento di un titolo primario a cui fanno riferimento). Di conseguenza i broker riconosciuti sono la tipologia di piattaforma più usata oggi per investire in crypto.

Investire con prudenza

Gli exchange più utilizzati per investire in criptovalute sono: Coinbase, Binance e Crypto.com. Per coloro che intedono detenere realmente delle crypto nel proprio portafoglio è assolutamente indicato scegliere soltanto uno di questi strumenti, con la consapevolezza che non esiste una regolamentazione definita che li orienta e che gli exchange hanno delle commissioni sulle criptovalute che non possono essere mai sottovalutate.

Le piattaforme per il trading online consentono invece di investire in assenza di commissioni sulle compravendite e le più utilizzate sono:

eToro.

IQ Option.

Trade.com.

FP Markets.

Capital.com.

Plus500.

Questi strumenti hanno dei cataloghi che includono generalmente molte crypto e ai quali vengono periodicamente aggiunte quelle emergenti. Inoltre i migliori broker per il trading online presentano delle funzionalità che possono risultare molto utili ai trader e dei servizi di alta qualità. In generale però è molto importante ricordare che le criptovalute presentano sempre un rischio molto elevato (abbinato anche a delle ottime potenzialità) perché sono per definizione soggette ad un'elevata volatilità.

Ciò significa che possono essere protagoniste di incrementi o di perdita di valore significativi nel giro di pochissimo tempo. Di conseguenza è molto importante per chi investe in crypto procedere con elevata cautela e utilizzare anche degli strumenti di contenimento del rischio, come ad esempio lo "stop loss" che fa scattare in automatico la vendita di una criptovaluta se questa raggiunge un valore prestabilito in negativo (utile per contenere le perdite).